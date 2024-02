Hannover Rueck Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung und das Interesse an Hannover Rück haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hannover Rück beläuft sich auf 33,8, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, ergibt mit einem Wert von 41,78 eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hannover Rück mit 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,68 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird Hannover Rück im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Versicherung) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,77 liegt die Aktie 33 Prozent unter dem Branchen-KGV von 23,53, was zu einer positiven Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Hannover Rück-Aktie, basierend auf den analysierten Kriterien.

