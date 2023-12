Hannover Rueck Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hannover Rueck beträgt das aktuelle KGV 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 23 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hannover Rueck daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hannover Rueck diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Hannover Rueck insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hannover Rueck liegt aktuell bei 38,98 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 50,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hannover Rueck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 199,06 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 216,3 EUR liegt, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Hannover Rueck-Aktie.