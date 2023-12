Hannover Rueck Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Hannover Rück zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hannover Rück-Aktie aktuell 15,77 und liegt damit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hannover Rück-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 198,28 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 217,1 EUR weicht somit um +9,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (212,59 EUR) ergibt sich jedoch nur eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt Hannover Rück mit 2,4 % unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (4,06 %). Diese Differenz von 1,66 Prozentpunkten führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Die verschiedenen Analysemethoden führen zu unterschiedlichen Einschätzungen, wobei die Fundamentalanalyse und die einfache Charttechnik positive Bewertungen ergeben, während die Diskussionsintensität und die Dividendenrendite zu einer schlechteren Einschätzung führen. Interessierte Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.