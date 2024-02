Hannover Rueck Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert wird. Der RSI von Hannover Rueck liegt bei 25,18, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 42,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hannover Rueck 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 23 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Hannover Rueck daher unterbewertet, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Hannover Rueck eine Dividendenrendite von 2,25 % aus, was 2,42 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,67 %. Dadurch ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Hannover Rueck in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.