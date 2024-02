Hannover Rueck Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Aktie von Hannover Rueck wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 15,77 insgesamt 34 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment, der 23,96 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hannover Rueck liegt bei 66,92, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Hannover Rueck aus fundamentaler Sicht gut bewertet wird, während das Sentiment in den sozialen Netzwerken positiv ist. Der RSI deutet auf eine neutrale Situation hin.