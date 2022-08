Hannover Rück-Aktie: Starke Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rück bestätigt ihre Ergebnisprognose für das Jahr 2022, nachdem sie in den ersten sechs Monaten in einem herausfordernden Marktumfeld einen Konzernüberschuss von 649 Mio. EUR erzielt hat. Gleichzeitig ist die Bruttoprämie weiter zweistellig gewachsen. Profitables Wachstum 'Unser anhaltend starkes und profitables Wachstum zeigt, wie sehr der Rückversicherungsschutz der Hannover Rück in schwierigen Zeiten bei unseren Kunden gefragt ist',… Hier weiterlesen