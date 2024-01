Hannover Rueck Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Analyse der Stimmung und des Diskurses ergibt folgendes Bild für die Hannover Rueck-Aktie: Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt guten Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Hannover Rueck-Aktie veröffentlicht, was zu einer guten Bewertung führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen überwiegend positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hannover Rueck-Aktie liegt bei 42,86, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Hannover Rueck derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,74 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Stimmung, des Diskurses, des RSI und der Dividende insgesamt eine Bewertung der Hannover Rueck-Aktie als neutral bis gut.