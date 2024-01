Hannover Rueck Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rueck-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 199,06 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 216,3 EUR lag, was einer Abweichung von +8,66 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 213,08 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,51 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hannover Rueck eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, unterstützt durch mehrere bestätigte Handelssignale, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hannover Rueck-Aktie mit 20,34 Prozent in den letzten 12 Monaten zwar über dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor, jedoch deutlich unter der Rendite in der Versicherungsbranche. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.