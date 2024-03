Hannover Rueck Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Hannover Rueck in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Diskussion. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hannover Rueck wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") verzeichnet Hannover Rueck eine Rendite von 34,23 Prozent, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,29 Prozent. Auch hier liegt Hannover Rueck mit 19,94 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Hannover Rueck von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Jedoch wurden auch 5 Schlecht-Signale identifiziert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet, ist Hannover Rueck im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,77, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,38 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.