Hannover Rueck Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und beträgt bei Hannover Rueck 58,06. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hannover Rueck derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 2,48 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 203,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 222,6 EUR liegt, was einem Unterschied von +9,42 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anlegermeinungen auf sozialen Plattformen spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen positive Einschätzungen, und es konnten insgesamt fünf positive Handelssignale ermittelt werden. Insgesamt wird die Aktie von Hannover Rueck daher als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Hannover Rueck sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive angemessen bewertet.

Sollten Hannover Rueck Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hannover Rueck jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hannover Rueck-Analyse.

Hannover Rueck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...