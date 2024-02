Hannover Rueck Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Stimmung der Anleger rund um die Hannover Rück Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine grüne Ampel, was auf ein optimistisches Anleger-Sentiment hinweist. Negative Diskussionen konnten in diesem Zeitraum nicht verzeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Tiefergehende Analysen der Kommunikation deuten allerdings darauf hin, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale dominierten. Dennoch erhält die Hannover Rück insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 30,4, was eine neutrale Situation anzeigt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Auch hier wird die Hannover Rück mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält das Unternehmen jedoch eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage deuten auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.