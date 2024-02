Hannover Rueck Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Der Aktienkurs der Hannover Rueck zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,79 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 43,1 Prozent, was bedeutet, dass die Hannover Rueck in diesem Branchenvergleich um -20,31 Prozent unterperformte. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 11,84 Prozent, wobei die Hannover Rueck um 10,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Hannover Rueck derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 4,73 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,48 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Hannover Rueck liegt der RSI7 aktuell bei 58,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,83 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Hannover Rueck-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz für die Hannover Rueck verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Hannover Rueck daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.