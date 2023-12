Hannover Rueck Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rück zahlt im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsunternehmen bei aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 2,4 % aus, was 1,65 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 4,06 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und wird daher als "schlecht" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Die Hannover Rück wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 58,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 41,3, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger haben die Hannover Rück in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Zudem wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergab die Auswertung 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Hannover Rück in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark oder weniger stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über die Hannover Rück diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.