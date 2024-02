Hannover Rueck Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rueck Aktie wird derzeit durch technische Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 206,68 EUR, was einem positiven Signal entspricht, da der Aktienkurs bei 231,6 EUR liegt, was einem Abstand von +12,06 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 223,17 EUR, was einer Differenz von +3,78 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Hannover Rueck in den letzten Wochen relativ unverändert war, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den Diskussionen über Hannover Rueck in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hannover Rueck liegt bei 33,8, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Hannover Rueck derzeit als eher neutral eingestuft wird, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs als auch auf das Anleger-Sentiment. Es bleibt abzuwarten, ob sich in den kommenden Wochen eine Veränderung abzeichnen wird.