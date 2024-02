Hannover Rueck Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Hannover Rück ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt. Diese Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 6 positive Signale und 0 negative Signale festgestellt wurden.

Im Vergleich zur Versicherungsbranche hat Hannover Rück in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,79 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -20,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Finanzsektor hingegen lag die Rendite bei 11,84 Prozent, wobei Hannover Rück um 10,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei zeigt sich, dass Hannover Rück weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hannover Rück derzeit eine Rendite von 2,25 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,73 % liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die Performance im Branchenvergleich jedoch negativ ausfällt. Der RSI zeigt keine Über- oder Unterbewertung, und die Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt.