Hannover Rueck Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Hannover Rück-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 198,55 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +8,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 212,79 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,56 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Hannover Rück-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hannover Rück bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Hannover Rück-Aktie einen Wert von 47,54, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls auf eine weder überkauft noch -verkauft betrachtete Aktie hinweist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Hannover Rück-Aktie mit einer Rendite von 20,69 Prozent mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche liegt die Rendite jedoch bei 25,15 Prozent, was deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.