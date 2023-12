Hannover Rueck Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für Aktien umfasst nicht nur die Analysen von Bankhäusern, sondern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung liefern ein umfassendes Bild über die Stimmungslage. Eine eingehende Untersuchung der Aktie von Hannover Rück basierend auf diesen beiden Faktoren ergibt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hannover Rück zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Hannover Rück bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Finanzen" erzielte Hannover Rück eine Rendite von 20,69 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 45,84 Prozent, während Hannover Rück mit 25,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Hannover Rück als unterbewertet, da das KGV mit 15,77 insgesamt 33 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Bei der Dividendenrendite liegt Hannover Rück momentan mit 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.