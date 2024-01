Hannover Rueck Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hannover Rück mit 15 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Hannover Rück 15,77 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche wird für Hannover Rück 32 Prozent weniger gezahlt, da der durchschnittliche Wert in diesem Sektor bei 23 liegt. Aufgrund dessen wird der Wert von Hannover Rück als unterbewertet angesehen und entsprechend als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,42 Prozent erzielt. Dies liegt 6,95 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor, die eine Rendite von 13,47 Prozent erzielt haben. Im Versicherungssektor beträgt die mittlere jährliche Rendite 45,08 Prozent, wobei Hannover Rück aktuell 24,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Auf Grundlage dieser Informationen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können das Sentiment in Bezug auf Aktien beeinflussen. Für Hannover Rück wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird Hannover Rück mit einem Wert von 20,21 als überverkauft eingestuft, was als positives Signal gilt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.