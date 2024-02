Hannover Rueck Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Hannover Rueck in den Sozialen Medien beobachtet werden, was auf eine positive Stimmung unter den Marktteilnehmern hinweist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie ist ein Indikator dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Hannover Rueck in etwa normaler Intensität diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Hannover Rueck aktuell bei 36,24 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Hannover Rueck derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent auf, was weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hannover Rueck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 206,1 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 230,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wenn wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachten, ergibt sich eine Abweichung von +3,69 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hannover Rueck-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.