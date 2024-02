Hannover Rueck Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die technische Analyse der Hannover Rück besagt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 206,68 EUR verläuft und der Aktienkurs bei 231,6 EUR notiert, was einem Abstand von +12,06 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 223,17 EUR erreicht, was einer Differenz von +3,78 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hannover Rück in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so weist Hannover Rück derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,68 Prozent liegt. In der "Versicherung"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -2, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hannover Rück liegt bei 33,8 und der RSI25 beläuft sich auf 41,78. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral", was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.