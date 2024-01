Hannover Rueck Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Stimmung und Diskussion rund um die Hannover Rueck-Aktie haben sich in den letzten Monaten positiv entwickelt. Die Anlegerstimmung verbesserte sich kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was darauf hindeutet, dass die Aktie verstärkt Beachtung fand. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung für die Hannover Rueck-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hannover Rueck mit 2,25 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hannover Rueck-Aktie liegt bei 15,77, was 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die Kursentwicklung der letzten 12 Monate zeigt sich, dass die Hannover Rueck-Aktie eine Performance von 20,42 Prozent erzielte. Dies liegt jedoch deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 45,79 Prozent, was zu einer Unterperformance von -25,37 Prozent führt. Im Sektorvergleich zeigt sich jedoch eine Überperformance von 6,91 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser gemischten Ergebnisse erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.