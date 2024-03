Hannover Rueck Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Der Aktienkurs der Hannover Rueck AG hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Finanzsektor, die bei 34,23 Prozent liegt, ist die Rendite von Hannover Rueck um mehr als 26 Prozent höher. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Versicherungsbranche von 14,29 Prozent liegt Hannover Rueck mit 19,94 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird Hannover Rueck im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,77, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,38 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hannover Rueck in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Hannover Rueck derzeit mit einem Wert von 26,67 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auf einer 25-tägigen Basis (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt die Hannover Rueck AG also eine starke Performance und wird sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis positiv bewertet.