Hannover Rück Aktie: Besser als Allianz und Co.?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Langfristig ist die Aktie von Hannover Rück an der Börse ein Gewinner. Denn: Hannover Rück-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +159,3% an Wert gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel +10,0% entspricht. Aus einem Investment in Höhe von 10.000 Euro wären 25.930 Euro geworden. Parallel dazu ist das Anlagerisiko als moderat einzuordnen (Verlust-Ratio*:...