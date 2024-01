Hannover Rueck Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Aktie der Hannover Rück bietet ihren Anlegern eine Dividendenrendite von 2,25%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,51% niedriger ausfällt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Hannover Rück-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 46,04 liegt.

Im Vergleich zur Finanzbranche konnte die Hannover Rück-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,42% erzielen, was jedoch deutlich unter der durchschnittlichen Rendite der Versicherungsbranche von 44,97% liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +11,01% aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hannover Rück-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.