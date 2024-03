Hannover Rueck Aktie: Anleger sollten aufmerksam sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Aktie von Hannover Rueck wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 232,56 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -3,74% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung und Expertenmeinungen

Am 13.03.2024 verzeichnete Hannover Rueck einen Anstieg von +0,37% an der Börse. Trotz dieses positiven Trends summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -0,33%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hinweist.

Die Mehrheit der Bankanalysten ist der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 232,56 EUR hat, was einem potenziellen Kursrisiko von -3,74% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige von ihnen die Aktie als starken Kauf empfehlen, während andere eine neutrale Haltung einnehmen oder sogar zum Verkauf raten.

Experten-Rating und Markteinschätzung

Das Guru-Rating von Hannover Rueck liegt konstant bei 3,54. Darüber hinaus halten 50% der Analysten an ihrer optimistischen Einschätzung fest, was auf ein gewisses Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen hindeutet.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass trotz der neutralen Marktstimmung und der unterschiedlichen Meinungen der Analysten, die Aktie von Hannover Rueck nach wie vor Potenzial für Investoren aufweist. Das Guru-Rating bestätigt zudem diese positive Einschätzung und deutet auf einen weiterhin stabilen Trend hin.

