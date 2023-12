Hannover Rueck Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Torm":

Die Aktie von Hannover Rueck bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,4%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche einen geringeren Ertrag von 1,67 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch schneiden die Dividenden des Unternehmens niedriger ab, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Hannover Rueck anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der derzeit bei 57,46 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 39,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Hannover Rueck als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,77, das insgesamt 32 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie von Hannover Rueck im letzten Jahr eine Rendite von 27,18 Prozent erzielt, was 19,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche bei 46,15 Prozent, was bedeutet, dass Hannover Rueck aktuell 18,97 Prozent unter diesem Wert liegt.

Aufgrund dieser Punkte wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hannover Rueck kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hannover Rueck jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hannover Rueck-Analyse.

Hannover Rueck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...