Hannover Rueck Aktie: Alles völlig egal!

Die Hannover Rueck wird an der Börse derzeit mit einem Kurs von 224,3 EUR gehandelt, was einem Plus von 3,95 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +11,34 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Hannover Rueck mit einer Rendite von 24,35 Prozent eine Leistung von mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt auf. Die Rendite der "Versicherungs"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 44 Prozent, wobei die Hannover Rueck mit 19,65 Prozent deutlich darunter liegt. In dieser Kategorie wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei der Hannover Rueck bei 42,28. Diese Situation wird als "Neutral" betrachtet, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Lage vorliegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 44 in einem Bereich, der als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher eine Einstufung als "Neutral" für diese Kategorie vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei der Hannover Rueck in den vergangenen vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf dieser Stufe führt.

