Hannover Messe - Ein jährliches Schaufenster für Technologien

Hannover, Germany (ots/PRNewswire) -CMG NewsDie interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9189151-cmg-hannover-messe-jahrliches-schaufenster-technologien/Nach zwei Jahren öffnet die Hannover Messe wieder ihre Türen auf dem Messegelände in Hannover. Das jährliche Schaufenster für Technologien war mit 130.000 Menschen relativ gut besucht. Zentrale Themen der Industrieschau waren Energieeffizienz, klimafreundliche Produktion, vernetzte Fertigung und die Wasserstoffwirtschaft, kurzum „Klimaschutz in Zeiten der Digitalisierung". Unser Reporter Boris Friedel war vor Ort und berichtet speziell zum Thema Drohnen.