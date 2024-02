Hannover House Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Hannover House ein viel diskutiertes Thema. Die vorherrschenden Meinungen waren größtenteils positiv. Besonders die positiven Themen rund um Hannover House standen in den letzten Tagen im Fokus der Diskussionen. Aufgrund dieser Tatsache ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hannover House wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 48,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Hannover House derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,01 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,0062 USD liegt, was einer Abweichung von -38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 USD, was einer Abweichung von -38 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".