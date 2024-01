Hannover House Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Hannover House zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs 0,00555 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -44,5 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,01 USD, was ebenfalls zu einem Abstand von -44,5 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie aktuell einen Wert von 40,43 aufweist, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Signal die Einstufung "Neutral". Beim RSI25, also der relativen Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hannover House in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.