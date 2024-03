Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Analystenbewertungen wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen abgegeben, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 15,88 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 24,45 USD um -0,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,43 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc-Aktie auf Basis der Analyse des Sentiments, der Analystenbewertungen, der technischen Analyse und des RSI.