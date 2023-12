Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc derzeit bei 24,09 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 28,41 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,93 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 22,73 USD, was die Aktie mit +24,99 Prozent Abstand als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc führt zu einer Einstufung von "Neutral", sowohl bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 als auch bei einem Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.