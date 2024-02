Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc liegt bei 48,59 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dieser Wert wird anhand der Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen berechnet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigen keine signifikante Veränderung in den letzten 30 Tagen.

Insgesamt erhält die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung. Auch aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +4,02 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -3,04 Prozent aufweist.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine positive Einschätzung.

Insgesamt erhält die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc von der Redaktion sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die technische Analyse ein neutrales Rating.