Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc bei 36,22, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Neutral" betrachtet.

Die Analysten bewerten die Aktie der Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung, 1 "Neutral"-Empfehlung und keine "Schlecht"-Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" betrachtet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,6 USD, was einer Erwartung in Höhe von 35,61 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 24,55 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 24,04 USD liegt, was einer Abweichung von -2,08 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,76 USD, was einer Abweichung von +21,66 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der technischen Analyse als "Gut"-Wert eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.