Hannan Metals Aktie: Nach so langer Zeit …

Hannan Metals, ein Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien dieser Branche um durchschnittlich -5,98 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -28,3 Prozent für Hannan Metals bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag Hannan Metals um 28,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei hat Hannan Metals eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung liegt kaum über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hannan Metals in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hannan Metals liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hannan Metals-Aktie ein Durchschnitt von 0,26 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,18 CAD, was einem Unterschied von -30,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,22 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,18 Prozent). Insgesamt erhält die Hannan Metals-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.