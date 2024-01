Hanna Capital Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hanna Capital-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage bei 66 liegt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 60 im neutralen Bereich. Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,01 CAD lag, was einem Unterschied von -50 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die kurzfristige Analysebasis ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Auch in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab und sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhielten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung sowohl für die Aktie als auch für das Anleger-Sentiment.