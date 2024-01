Hanmi Aktie: Ein wahrer Champion!

Hanmi, ein Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche, hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,31 Prozent erzielt. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 2,08 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hanmi im Branchenvergleich eine Underperformance von -19,38 Prozent aufweist. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,62 Prozent, wobei Hanmi 27,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hanmi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,82 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 19,04 USD, was einem Unterschied von +13,2 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 17,29 USD um +10,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hanmi-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Hanmi liegt bei 64,98, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,57 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanmi derzeit bei 6,7, was bedeutet, dass die Börse 6,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Hanmi zahlt. Dies ist 57 Prozent weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche, der momentan bei 15 liegt. Aufgrund des niedrigeren KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.