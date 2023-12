Hanmi Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Hanmi: Analyse der Diskussionsintensität, technische Analyse und fundamentale Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich der Aktie von Hanmi können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb laut Messung stabil und entspricht somit einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hanmi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 16,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 20,05 USD liegt, was einer Abweichung von +19,06 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 16,9 USD unter dem letzten Schlusskurs (+18,64 Prozent Abweichung). Somit wird die Hanmi-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig positiv bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanmi einen Wert von 6,81, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken". Das Branchen-KGV liegt bei 16,42, womit sich ein Abstand von 59 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Hanmi überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 27,81 Punkten und der RSI25 bei 25,79 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Insgesamt erhält die Hanmi-Aktie somit positive Bewertungen in Bezug auf Diskussionsintensität, technische Analyse und fundamentale Analyse.