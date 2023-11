Hanmi Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Derzeitige Bewertung von Hanmi: Analyse und Einschätzung

Die aktuelle Bewertung von Hanmi basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass die Börse derzeit 5,12 Euro für jeden Euro Gewinn von Hanmi zahlt. Dies entspricht einem KGV von 5, was 65 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 14 in der Handelsbanken-Branche. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 16,18 USD um -6,42 Prozent vom 200-Tage-Durchschnittskurs von 17,29 USD ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 15,88 USD liegt der letzte Schlusskurs nur um +1,89 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hanmi-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen über Hanmi geäußert wurden. Dadurch wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Hanmi bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 6,25 Prozent und liegt damit 5327,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5334,2 in der Handelsbanken-Branche. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite erhält die Dividendenpolitik von Hanmi eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Bewertung von Hanmi basierend auf dem KGV, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und der Dividendenrendite unterschiedliche Einschätzungen. Dennoch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen.