Hanmi Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Hanmi verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -18,94 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Handelsbanken-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,48 Prozent, wobei Hanmi mit 20,42 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hanmi-Aktie bei 18,8 USD liegt und damit um +11,77 Prozent über dem GD200 (16,82 USD) liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 17,66 USD, was einem Abstand von +6,46 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Somit wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit positiven Phasen an einem Tag und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hanmi, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanmi mit einem Wert von 6,54 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,61. Dies führt zu einer Unterbewertung von 58 Prozent im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", was die Aktie zu einer "Gut"-Empfehlung macht.

