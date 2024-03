Hanmi Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Hanmi-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) den aktuellen Wert von 51,24 aufweist, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was auch als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Hanmi im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 5,17 % auf, was 133,32 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 138,48 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche erzielte Hanmi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,49 %, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,51 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -19 % im Branchenvergleich. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite bei 11,8 %, wobei Hanmi 27,29 % unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Mehrheit der Nutzer äußerte sich neutral zu dem Wert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die Anleger-Stimmung, während die Dividendenrendite und die Performance im Branchenvergleich als "Schlecht" eingestuft werden.