Hanmi Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanmi beträgt derzeit 6,17, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 134 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Hanmi in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung gegenüber einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Hanmi-Aktie diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen überwogen. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Hanmi. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Hanmi derzeit eine Dividendenrendite von 5,17 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,32 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Hanmi-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Hanmi liegt der RSI7 derzeit bei 36,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,79 auch an, dass Hanmi weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Hanmi-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.