Hanmi Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Bei Hanmi hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz feststellen lassen. Die Stimmung ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da es bei Hanmi in diesem Bereich keine Auffälligkeiten gab, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden. Auch dies wird mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Hanmi daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Fundamentaldaten betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6. Das bedeutet, dass die Börse 6,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Hanmi zahlt. Dies ist 58 Prozent weniger als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Handelsbanken" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 15. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Basis des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ist Hanmi mit einer Ausschüttung von 5,17 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,98 %) als niedriger einzustufen, da die Differenz 133,81 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich aktuell die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Hanmi-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 82, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Hanmi.