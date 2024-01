Hanmi Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hanmi-Aktie derzeit bei 16,84 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,4 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +15,2 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,06 USD, was einer Distanz von +13,72 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Hanmi geäußert, während positive und negative Themen in den vergangenen Tagen nicht stark diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hanmi-Aktie mit -15,79 Prozent mehr als 27 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,71 Prozent, wobei Hanmi mit 17,5 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.