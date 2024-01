Hanmi Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanmi liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Hanmi zahlt. Dieser Wert liegt 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 und deutet auf eine Unterbewertung hin. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Hanmi eine Performance von -17,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,88 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Underperformance von -19,18 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,15 Prozent, wobei Hanmi 28,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Hanmi ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hanmi, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Obwohl die Internet-Kommunikation kaum Veränderungen zeigt, erhält Hanmi eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Hanmi auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.