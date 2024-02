Hanmi Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hanmi-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 70,73 im überkauften Bereich und führt daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hanmi.

In Bezug auf die Dividende liegt Hanmi mit einer Ausschüttung von 5,17 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,99 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 133,83 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven langfristigen Stimmungslage führt. Daher wird die Aktie von Hanmi in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,54, was 61 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,57). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.