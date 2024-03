Hanmi Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Hanmi schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 133,59 Prozentpunkte (5,17 % gegenüber 138,75 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Hanmi beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hanmi in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Hanmi als unterbewertet, da das KGV mit 5,84 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (34,28). Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Hanmi-Aktie bei 16,75 USD für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,27 USD (-8,84 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin, wodurch Hanmi insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.