Hankook Tire Worldwide Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Analyse der Aktie von Hankook & zeigt interessante Entwicklungen im Hinblick auf das Anleger-Sentiment, die Diskussionsintensität und die technische Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hankook & ausgetauscht.

Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Hankook &-Aktie ein Durchschnitt von 12556,7 KRW für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 17430 KRW, was einem Unterschied von +38,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, wodurch die Aktie auch für diesen Aspekt ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 72,65, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,5, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, während der Relative Strength-Index eine "Schlecht"-Bewertung zeigt.