Hanison Construction Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Hanison Construction Aktie wird momentan neutral eingestuft, basierend auf der technischen Analyse des Relative Strength Index (RSI). Der RSI liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 69, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein positives Verhältnis zum Aktienkurs mit einer Differenz von +1,92 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Hanison Construction eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hanison Construction in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,07 Prozent erzielt hat, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite mit -5,28 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Hanison Construction Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,01 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,75 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,74 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 0,79 HKD unter dem Aktienkurs, was zu einer Abweichung von -5,06 Prozent führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".