Hanison Construction Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Bauunternehmen Hanison Construction wird derzeit als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,21 liegt und damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bausektor von 45 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,95 HKD für die Hanison Construction-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,71 HKD, was einem Unterschied von -25,26 Prozent entspricht, und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Bezogen auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 0,72 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hanison Construction also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor weist Hanison Construction mit einer Rendite von -35,23 Prozent eine Unterperformance von mehr als 28 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche mit einer mittleren Rendite von -9,32 Prozent liegt Hanison Construction mit 25,91 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Hanison Construction gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Hanison Construction, mit einer Unterbewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten, gemischten Signalen aus der technischen Analyse und einer deutlichen Unterperformance im Vergleich zur Branche.